Parceria entre IFCE e BR Distribuidora vai reforçar a produção de álcool 70% no Ceará

Através de articulação do deputado estadual Queiroz Filho (PDT), o Instituto Federal do Ceará (IFCE) recebeu nesta semana a primeira parte de um total de 10 mil litros de álcool 96º GL, doados pela BR Distribuidora, que serão utilizados para a fabricação de álcool 70% (líquido e em gel) que serão doados para estabelecimentos de saúde no combate ao coronavírus.

Parabenizo a ação conjunta do IFCE, da BR Distribuidora e do Exército Brasileiro que está realizando a distribuição, por essa iniciativa que vai reforçar o combate a essa pandemia, tanto em Fortaleza como no interior do Ceará. Neste momento tão crítico, precisamos somar forças no objetivo em comum de salvar vidas. Com pequenos gestos de cada um, tenho fé que em breve iremos superar este desafio, disse o deputado Queiroz Filho.

O pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFCE, Wally Menezes, destacou que o trabalho envolve todas as pró-reitorias do IFCE e o campus Fortaleza como apoio logístico.

Esta medida soma-se as mais de 180 ações que o IFCE vem realizando no combate ao Covid-19. O álcool em gel a ser produzido visa dar apoio aos municípios do interior no sentido de aproveitar a infraestrutura laboratorial e o capital intelectual do nosso Instituto, explicou

O CEO da BR Distribuidora, Rafael Grisolia, também ressaltou a importância da parceria.

O espírito neste momento deve ser de consciência, colaborativo, de solidariedade para, juntos, enfrentarmos esta crise tão séria que ameaça a nossa saúde e nossos entes queridos.

Estão envolvidos na produção do álcool os campi de Fortaleza, Boa Viagem, Maracanaú, Aracati, Jaguaribe, Juazeiro, Iguatu, Crateús, Quixadá, Caucaia, Tianguá e Camocim.

O transporte para os campi do interior está sendo realizado por militares do Exército, utilizando bombonas de 200 litros, seguindo um cronograma preestabelecido para otimizar as entregas.