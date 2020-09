Passageiros enfrentam transtornos e aglomeração no Aeroporto Internacional de Fortaleza

Quem desembarcou na manhã de hoje(08), no Aeroporto Internacional de Fortaleza, teve que ter muita paciência na hora de pegar a bagagem. Longas filas foram formadas pelo saguão de desembarque, como mostra o registro feito por um passageiro que entrou em contato com a nossa produção, denunciando o fato.

De acordo com os passageiros que desembarcaram nesta manhã, apenas uma esteira fazia o serviço de rolagem das bagagens, originando aglomeração, o que infringe a recomendação sanitária dos órgãos de Saúde Pública, diante do quadro de pandemia do novo coronavírus.

Em contato com a assessoria de imprensa da Fraport, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Fortaleza, as esteiras são de responsabilidade das companhias aéreas.

Confira na íntegra a nota enviada à nossa redação: