PC do B do CE realiza, nesta quinta-feira, Bate Papo com Governador do Maranhão

O pré-candidato pelo PCdoB a Prefeito de Fortaleza, Professor Anízio, irá receber, nesta quinta-feira (16), às 16 horas, o atual governador do Estado do Maranhão, Flavio Dino, para um bate papo sobre “Educação, Desenvolvimento Nacional e Eleições”.

A mediação do debate será realizada pelo atual Secretário de Ciência e Tecnologia do Governo Estadual, e ex-Senador Inácio Arruda.



O encontro será transmitido ao vivo pelo Facebook do pré-canditado: @ProfessorAnisio, em uma edição especial do programa “Fala Professor”. Flavio Dino é advogado, político, professor e ex-magistrado brasileiro, filiado ao Partido Comunista do Brasil, e defensor da Educação Pública, assim como tem feito o Professor Anízio.

(*)com informação da A.I