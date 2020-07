PDT adia primeiro debate com pré-candidatos a prefeito se Fortaleza

Diretório Municipal do PDT de Fortaleza e o Diretório Estadual do PDT decidiram adiar, para esta quarta-feira (22.07), o primeiro debate entre os pré-candidatos a prefeito do partido, que ocorreria nesta terça-feira (21.07).

A decisão foi tomada em função da votação, em Brasília, da proposta de emenda à Constituição (PEC) do Fundeb, o fundo que financia a educação básica, prevista para esta terça-feira.



“O PDT de Fortaleza entende a importância dessa matéria para o País e decidiu mobilizar todos os seus integrantes, principalmente os que ocupam cadeiras no Congresso Nacional, para garantir a aprovação da PEC do Fundeb. Estamos fazendo esforços no sentido de dar ao País a garantia de que teremos recursos para ampliar os investimentos em Educação, uma bandeira histórica do PDT”, afirmou o presidente do Diretório Municipal de Fortaleza, prefeito Roberto Cláudio, adiantando que os debates ocorrerão na quarta-feira e quinta feira desta semana e que, a partir da próxima semana serão sempre às terças e quintas-feiras, prolongando-se por quatro semanas.