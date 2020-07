PDT apresenta Sarto, Idilvan, Ferrúcio, Samuel e Salmito como pré-candidatos a prefeito de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o Presidente da Executiva Regional do PDT, deputado federal André Figueiredo, deflagraram, nesta sexta-feira, por meio de uma videoconferência, o debate para escolha do candidato do partido a prefeito da Capital nas eleições de 2020. Cinco nomes entram como pré-candidatos – Ferrúcio Feitosa, José Sarto, Idilvan Alencar, Samuel Dias e Salmito Filho. Os demais nomes vinham sendo citados como pré-candidatos. Os debates serão mediados pela vice-governadora Izolda Cela.

O PDT fará uma série de debates, às terças e quintas-feiras, por meio das redes sociais, para definir qual dos cinco pré-candidatos será escolhido para representar o partido na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O prefeito Roberto Cláudio destacou o debate virtual como democrático para os pré-candidatos exporem ideais e projetos, assim, como para a participação popular.

O deputado André Figueiredo enalteceu o perfil, a capacidade política e a experiência dos cinco nomes que entraram na corrida pela candidatura do PDT à sucessão municipal e afirmou que o candidato escolhido terá como missão primordial dar continuidade ao modelo da atual gestão que tem altos índices de aprovação popular. O futuro prefeito que, segundo André, será do PDT, terá, também, um desafio: administrar a cidade em meio à crise sanitária, política e econômica e à queda da receita tributária provocada pela pandemia do coronavírus.

Durante a conversa com André Figuereido, Roberto Cláudio deixou um recado aos adversários: segundo Roberto, quem vive de futricas, alimentando o palanque não consegue trabalhar pelo povo. Quem, conforme enfatizou, simpatiza ou relativiza a milícia, que nem convive com a opinião do outro, não tem capacidade para administrar Fortaleza.

PERFIL DOS PRÉ-CANDIDATOS



José Sarto – Médico, deputado estadual no 7º mandato, atual Presidente da Assembleia Legislativa.

Samuel Dias – Ex-secretário de Obras na 1ª administração de Roberto Cláudio e, mais recente, Secretário de Governo da PMF

Idilvan Alencar – Ex-secretário de Educação do Estado e atual deputado federal

Ferrúcio Feitosa – Ex-secretário de Esportes do Estado, ex-secretário regional da PMF

Salmito Filho – Ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e, hoje, deputado estadual.