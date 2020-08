Pecuária de leite acumula crescimento de quase 63% no Ceará

A pecuária de leite no Ceará conseguiu acumular crescimento de quase 63% na produção entre os anos 2015 e 2019, passando de 489,3 milhões para 797,4 milhões de litros por ano, segundo dados do IBGE. E tem agora possibilidade de avançar em ritmo mais acelerado, considerando as chuvas recentes acima da média; a consolidação de uma fábrica de leite em pó no município de Morada Nova; e a chegada das águas do rio São Francisco ao território cearense, que vai permitir maior segurança hídrica para cultivo de pasto nos perímetros irrigados.

Estima-se que atualmente o Ceará importa da região Centro-Sul do país cerca de 500 mil litros de leite por dia, principalmente na forma de derivados. A tendência é que em 2020 a produção supere a do ano anterior e, mantida a média de crescimento dos últimos anos, o Ceará alcance a produção de 1 bilhão de litros de leite até o final de 2021.

Estima-se que no Ceará a atividade leiteira esteja distribuída em mais de 74 mil propriedades rurais – na sua grande maioria tocada por pequenos produtores.

