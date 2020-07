Pedidos de seguro-desemprego têm queda de 32% entre junho e maio

Devido os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, milhares de cearenses tem perdido seus empregos e ficado sem renda. Mesmo nesse momento de dificuldade, o número de pedidos de seguro-desemprego apresentou queda, em junho foram 653.160 pedidos, uma queda de 32% em relação a maio, quando foram registrados 960.309 requerimentos.

De acordo com dados divulgados nessa quinta-feira pelo Ministério da Economia, os pedidos do benefício feitos no mês passado representam um aumento de 28,4%, quando comparados com julho de 2019.

Do total de pedidos de junho, 39,6% foram feitos por mulheres e 60,4%, por homens. A faixa etária que concentrou a maior proporção de requerentes foi de 30 a 39 anos, com pouco mais de 32% do total. Sobre a escolaridade, quase 60% dos solicitantes têm ensino médio completo.