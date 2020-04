Pelo menos 25 municípios do Ceará têm barreiras sanitárias contra coronavírus

Pelo menos 25 municípios do Estado decretaram ou estenderam barreiras sanitárias que visam controlar o fluxo de pessoas por causa da pandemia de Covid-19 no País. As regras variam conforme os decretos. Há municípios que proibiram por completo a entrada de turistas ou visitantes que não tenham residência no local. Há aqueles que exigem comprovação de parentesco com alguém que reside em uma dessas regiões. E há os que fazem inspeção sanitária para averiguar se quem chega teria algum sintoma.

Os 25 municípios que estão aplicando a barreira sanitária até o momento são: Alto Santo, Amontada, Aracati, Barroquinha, Beberibe, Ererê, Fortim, Guaramiranga, Icapuí, Ipu, Itarema, Itatira, Jijoca de Jericoacoara, Limoeiro do Norte, Mombaça, Mulungu, Palmácia, Paracuru, Paraipaba, Piquet Carneiro, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Senador Pompeu, Trairi, Várzea Alegre

Para o feriado da Semana Santa, nos 27 postos fixos do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e nos postos da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), nas divisas do Estado, profissionais verificaram veículos e orientaram a população quanto ao isolamento social. A ação foi adotada para evitar deslocamento entre municípios.