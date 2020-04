Pensão alimentícia ainda deve ser paga mesmo com crise econômica causada por coronavírus, diz advogada

A pandemia causada pelo novo coronavírus tem afetado diretamente a economia de todo país devido as medidas de isolamento social que impedem a abertura de serviços não essenciais, como o comércio. Nesse contexto, os trabalhadores são diretamente afetados com a diminuição da renda ou até mesmo pelo desemprego.

Com menos recursos e com contas a pagar surgem algumas dúvidas em relação ao como proceder nesse período. Para responder questões relacionadas diretamente ao direito da família, a advogada Ana Zélia Cavalcante, especialista na área, esclareceu nessa terça-feira (7) no quadro Direito de Família, do Jornal Alerta Geral como fica a situação de quem precisa pagar pensão alimentícia mas está com a renda comprometida.

Segundo a advogada, a pensão não pode deixar de ser paga, pois nessa situação o que deve ser considerado é o melhor interesse da criança, que depende de seus responsáveis para ter sua subsistência garantida.

“A nossa recomendação é que, utilizando-se de bom senso, você procure o genitor ou a genitora da criança e converse afim de adequar esses alimentos, pelo menos temporariamente, sob pena de futuras ações judiciais, futuras execuções de alimentos, onde lhe serão cobrados os valores que não foram pagos de forma atualizada”, orienta Ana Zélia.

Confira na íntegra as informações dadas pela advogada Ana Zélia: