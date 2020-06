Turismo: em 3 meses setor acumula perda de R$ 1,88 bilhão no Ceará, aponta Confederação Nacional do Comércio

A pandemia causada pelo novo coronavírus tem afetado diversos setores, entre eles o setor de turismo, que no Ceará perdeu R$ 1,88 bilhão em três meses, de acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As medidas que visam a redução da propagação do vírus, como o isolamento social, que impede a ampa circulação de pessoas fizeram com que o setor fosse um dos mais atingidos pelos efeitos da pandemia.

Em março, quando foi decretada a pandemia de Covid-19, o setor acumulou, no país, perda de R$ 13,38 bilhões em relação à média mensal de faturamento nos meses anteriores. A paralisia quase completa do turismo nas semanas seguintes agravou esse cenário e fez com que o setor perdesse R$ 36,94 bilhões em abril e R$ 37,47 bilhões em maio, totalizando prejuízos na ordem de R$ 87,79 bilhões em três meses.

A Confederação estima que 727,8 mil postos de trabalho podem ser eliminados no setor até o fim de junho. Um exemplo são as companhias aéreas que com a retração da demanda a partir de meados de março foram obrigadas a readequar a oferta diária de voos. No Ceará, em 15 de março, quando o primeiro caso de Covid-19 foi diagnosticado, houve o cancelamento de 16% dos voos.