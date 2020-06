Perfil de conteúdo pornográfico no Instagram é derrubado pela Polícia Civil do Ceará

O Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Política Civil do Estado do Ceará (PMCE) retirou, nessa terça-feira, uma conta no Instagram que estava promovendo conteúdo sexual envolvendo estupro de crianças e adolescentes. O perfil divulgava imagens e vídeos do crime.

Os agentes de segurança receberam denúncias feitas por internautas no perfil da Polícia Civil. Usuários encaminharam o nome da página e pediram intervenção do órgão policial.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) afirmou em seu site que, embora a página tenha sido removida da rede social, um processo de investigação será instaurado contra os responsáveis por ela, bem como sobre os seguidores desta.