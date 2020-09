Perfuração de poços profundos: TRE julga improcedente denúncia contra Eunício, Leonardo e Daniel Oliveira

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) absolveu, por unanimidade, o ex-senador Eunício Oliveira, os deputados estaduais Leonardo Araújo e Daniel Oliveira e o então Diretor-geral do DNOCS, Ângelo Guerra, por supostas irregularidades na perfuração de poços profundos, em 2018, nos Municípios de Lavras da Mangabeira, Santa Quitéria e Potiretama.

O relator do processo, desembargador Inácio Corte, considerou a denúncia improcedente. O julgamento do Tribunal Regional Eleitoral tinha por base o processo aberto pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) para apurar possível abuso de poder político e econômico contra Eunício que, à época, era Presidente do Senado, Leonardo, Daniel e Ângelo Guerra.

Na ação, o MPE pediu, também, a inelegibilidade, por oito anos, dos citados na investigação. Com a decisão do TRE, Eunício, Daniel, Leonardo Araújo, que disputaram as eleições de 2018, e Ângelo Guerra mantém os direitos políticos preservados. Em outro processo, Eunício foi absolvido, também, da acusação de uso de avião da FAB para eventos políticos.