Permanência da Força Nacional no Ceará é prorrogada por mais 180 dias

A permanência da Força Nacional no Ceará foi prorrogada por mais 180 dias e o reforço policial deve permanecer no estado até janeiro de 2021. A decisão foi tomada pelo Ministério da Justiça e Segurança Nacional e já foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.

A Força Nacional foi enviada pelo então ministro, Sérgio Moro, durante o motim da Polícia Militar no estado em fevereiro de 2020. O movimento, que durou 13 dias,foi motivado por questões de reajuste salarial

De acordo com a publicação, os agentes da Força Nacional devem permanecer no Ceará até 15 de janeiro de 2021 “para atuar em ações de Polícia Judiciária no combate à criminalidade organizada”. O prazo de permanência das tropas no estado encerrou nessa segunda-feira (20)

O Ministério da Justiça também estabeleceu que o prazo ainda pode ser prorrogado, caso tenha necessidade no Ceará. Caso a renovação não seja solicitada, o efetivo será retirado imediatamente após o vencimento da portaria.