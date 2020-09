Pesquisa aponta que 25% dos brasileiros se recusa ou tem dúvidas sobre tomar vacina contra a Covid-19

Os milhares de casos confirmados de pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus do Ceará, levam ao desejo de encontrar uma forma de evitar o desenvolvimento da doença, como uma vacina. Mesmo o Brasil já ultrapassando os mais de 4 milhões de casos confirmados da Covid-19, com 126.203 mil óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde, uma pesquisa aponta que um em cada quatro brasileiros resiste à ideia de se imunizar contra o coronavírus, quando houver uma vacina registra.

A pesquisa foi realizada pela ONG Avaaz feita pelo Ibope e divulgada com pelo jornal O Estado de São Paulo. De acordo com o levantamento, das mil pessoas que foram entrevistadas entre os dias 27 e 29 de agosto, 75% disseram que tomariam a vacina com certeza.

Porém, os dados também mostram que do total de participantes, 20% afirmaram que talvez venham a tomar a vacina, enquanto outros 5% certificaram que não receberão a imunização, o que no geral aponta para um total de 25% de recusa ou incerteza quanto a vacinação. A margem de erro da pesquisa do Ibope é de três pontos percentuais para mais ou para menos.