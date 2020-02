Pesquisa aponta que 47% da população acredita que a economia do País está no caminho certo

A pesquisa XP Investimentos/Ipespe, divulgada nesta segunda-feira (24), mostra que 47% da população acredita que a economia do País está no caminho certo. Já para 40% dos entrevistados, a condução da política econômica no caminho errado. No mês anterior, eram 45% os que aprovavam o desempenho no setor, e 43% os que reprovavam. As oscilações em relação a janeiro ocorreram dentro da margem de erro.

Entre os dias 17, 18 e 19 de fevereiro foram realizadas 1.000 entrevistas. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. Além da política econômica, os resultados mostram oscilações também na aprovação e reprovação do mandato do presidente Jair Bolsonaro.

Os que consideram o governo ruim ou péssimo foram de 39% para 36%, e os que consideram a gestão boa ou ótima passaram de 32% para 34%, o que fez com que a diferença entre a reprovação e a aprovação caísse dois pontos percentuais, a menor margem desde julho.