Pesquisa aponta que regionais I, III e V são as que menos cumprem o isolamento social em Fortaleza

A Regionais I, III e V de Fortaleza são as que menos cumprem o isolamento na Capital, segundo a percepção dos próprios moradores, de acordo com uma pesquisa do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Política e Cultura da Universidade Federal do Ceará (Lepec/UFC).

Segundo o professor Irapuan Peixoto, do Departamento de Ciências Sociais da UFC, os bairros de menor renda estão entre os mais atingidos pela necessidade de se deslocar a trabalho, se expondo mais ao risco de se contaminar.

O estudo foi realizado durante a terceira semana de isolamento, entre 8 e 11 de abril. O governador Camilo Santana prorrogou o decreto de isolamento social por mais 15 dias no Ceará. O novo prazo termina no próximo dia 5 de maio.

O Ceará tem 211 mortes confirmadas por coronavírus e uma taxa de letalidade de 6% dentre os infectados, conforme a última atualização da plataforma IntegraSUS, feita às 17h20 desta terça-feira (21). O Estado tem 3.682 diagnósticos positivos para a infecção.