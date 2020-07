Pesquisa estima que 25,6 mil cearenses já têm anticorpos para Covid-19 em Sobral e em Iguatu

Enquanto, em Fortaleza, está em andamento a fase dois da pesquisa de soroprevalência na população, os municípios de Sobral e Iguatu recebem os resultados da primeira fase do estudo.

Ao todo, somando as duas cidades, a investigação projeta que 25,6 mil pessoas podem já ter desenvolvido anticorpos para a Covid-19 (doença causada pelo coronavírus).

Desta vez, além de avaliar a parcela da população com defesas no organismo contra o vírus, o Governo do Ceará, em parceria com as secretarias municipais de saúde, Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e Instituto Opnus de Pesquisa, está realizando a busca ativa de pessoas infectadas, com inclusão de testes RT-PCR, que detecta a fase aguda da doença.

Conforme a pesquisa, 57,3 mil pessoas em Sobral e em Iguatu tiveram contato com o coronavírus (incluindo as que estão com o vírus ativo e as que já desenvolveram anticorpos).

Para chegar a esse número, os técnicos aplicaram testes em 1,5 mil pessoas nas duas cidades (800 em Sobral e 700 em Iguatu) e projetaram os resultados sobre a população total (semelhante ao que ocorre em pesquisas de opinião).

A rede integrada de informações entre o Estado e os municípios já permite que a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) identifique os casos graves e óbitos provocados pelo coronavírus. A pesquisa de soroprevalência e busca ativa tem como foco detectar os casos com menor gravidade e os assintomáticos.

O governador Camilo Santana destacou a importância da pesquisa para o Estado tomar as decisões necessárias para o enfrentamento da pandemia.