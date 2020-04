Pesquisa mostra que 65% dos brasileiros acreditam em Moro e não em Bolsonaro

Uma pesquisa feita pelo Ideia Big Data depois do pedido de demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça mostra que 65% dos ouvidos acreditam na acusação feita pelo agora ex-ministro de que houve interferência política do presidente no Ministério da Justiça.

A pesquisa foi realizada por telefone na última sexta-feira, com 1.615 respostas. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos para mais ou para menos.

A primeira pergunta diz respeito à demissão de Moro e suas acusações de interferência política de Jair Bolsosonaro na Polícia Federal. A esse respeito, 65% acreditam nas acusações de Moro de que o presidente tentou interferir politicamente na PF. Em contrapartida, 35% disseram não acreditar nas acusações de Moro.

Já a segunda pergunta feita pelo instituto a pedido do BRP era se os entrevistados acreditavam que as acusações de Moro poderiam ser o estopim para um pedido de impeachment de Bolsonaro. Para 61% dos pesquisados, Moro pode ser pivô de um processo de impeachment contra o presidente. Outros 39% discordam dessa possibilidade.

A terceira questão apresentada aos que aceitaram responder a pesquisa dizia respeito ao futuro de Moro. Diante do questionamento a respeito de que a saída de Moro o torna um candidato importante para 2022, 66% responderam que sim, contra apenas 34% que acham que não.