Pesquisa mostra que 74% dos brasileiros temem coronavírus. Maioria apoia quarentena  

Os brasileiros estão conscientes sobre a importância do isolamento social como medida para neutralizar o avanço do coronavírus. Esse sentimento está nos números de uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada, neste domingo e realizada por telefone, entre quarta e sexta-feira, com 1.558 pessoas. O Ceará foi um dos primeiros estados a anunciarem, no início da semana passada, medidas para enfrentamento do coronavírus.

A pesquisa do Datafolha mostra que 92% concordam com a suspensão de aulas, 94% endossam a restrição de viagens internacionais e 91% apoiam, por exemplo, o cancelamento do calendário esportivo. Outros 92% dos entrevistados apoiam o fechamento das fronteiras. Mais um dado do levantamento: 73% dos brasileiros aprovam a quarentena.

Quanto à suspensão de missas e cultos, 82% concordam com a restrição. Entre os dados da pesquisa está, também, o questionamento sobre o fechamento de bares e restaurantes, uma medida que tem o aval de 86%. Algumas ações que afetam diretamente o cotidiano das pessoas dividem, entretanto, a opinião das pessoas: a pesquisa revela que 46% são favoráveis ao fechamento do comércio, enquanto, 32% se opõem a essa medida e 21% a aprovam parcialmente a medida.

O Instituto Datafolha, ao perguntar sobre o nível de conhecimento da Covid-19, 72% dos entrevistados se disseram bem informados, 24% disseram conhecer a doença por grau mediano, enquanto 3% se sentem desinformados.

O medo do coronavírus, pelos dados da pesquisa, afeta os brasileiros: (74%) temem a infecção e, nesse contingente, 36% dizem ter muito medo, e 38%, um pouco. As mulheres, conforme a pesquisa, são mais preocupadas: 44% têm muito medo, ante 35% dos homens. Para 88% dos brasileiros, a Covid-19 é um problema sério, 11% não a veem com tanta gravidade e 1% que não soube dizer.