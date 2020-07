Pesquisa para mensurar impactos da pandemia de Covid-19 em empresas será lança pelo IBGE

A Pesquisa Covid-19 nas Empresas, ainda em caráter experimental, serpa lançada na próxima quinta-feira (9), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para mensurar os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre as empresas brasileiras. O objetivo é que os primeiros resultados sejam publicados no dia 16 de julho. As divulgações serão quinzenais.

Cerca de 100 agentes do IBGE já estão fazendo contato com um conjunto de empresas representativas das atividades de indústria construção, comércio e serviços para aplicar um questionário de resposta rápida.

O lançamento da nova pesquisa terá formato semelhante ao da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid), apurada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, que investiga os reflexos da pandemia sobre o mercado de trabalho e estado de saúde das pessoas.