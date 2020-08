Pesquisas clínicas no contexto da pandemia serão tema de debate nesta quarta-feira

A comissão externa de enfrentamento à Covid-19 debate nesta tarde, por videoconferência, a pesquisa clínica no Brasil no contexto da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

As pesquisas clínicas são estudos realizados com humanos para medir os parâmetros de segurança e eficácia de novos medicamentos, sendo essencial para a chegada de novas alternativas terapêuticas no mercado.

Foram convidados



– o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto;



– a diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Camile Giaretta Sachetti;



– a diretora da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Solange Nappo;



– o presidente da Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, Paulo Fernandes;



– o presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, Fábio Franke;



– a vice-presidente do Instituto Vidas Raras, Regina Próspero;



– a presidente do Instituto Lado a Lado Pela Vida, Marlene Oliveira.

(*)com informação da Agência Câmara de Notícias