Plano de reabertura do comércio cearense, que deve durar mais de 50 dias, será finalizado nesta semana

Com a crise do coronavírus, milhares de trabalhadores cearenses tiveram sua rotina comprometida. Para retomar o comércio aos poucos, sem prejudicar a saúde da população e pensando na economia do Estado, o plano de reabertura deverá ser finalizado até o fim desta semana. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana durante transmissão ao vivo nas redes sociais nesta segunda-feira (18).

De acordo com o chefe da Casa Civil do Estado, Élcio Batista, o plano de reabertura deverá durar pelo menos 56 dias e ser aplicado quando as taxas de contaminação, óbitos e internações por coronavírus apresentarem queda.

Camilo anunciou que o projeto está sendo elaborado por pessoas de várias áreas do setor público e da sociedade civil, para que seja projetada a reabertura dos negócios.

Confira a mensagem do governador: