Plano de retomada da economia: atividades do Ceará chegam a 95% de funcionamento esta semana

Fortaleza e outros municípios cearenses avançaram de fases do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais. Isso porque os indicadores de saúde melhoraram ou se mantiveram estáveis. Esta semana, o funcionamento das atividades econômicas do Estado do Ceará chegou a 95%, o que significa mais empregos sendo retomados em diversas cadeias.

Fortaleza é o único município que se encontra na fase 4 do Plano que permite alimentação fora do lar no horário de 6h às 23h (barracas de praia: 9h às 16h). Na Capital também ficam liberadas as atividades de cine “drive in” e a produção artística e cultural sem público. Permanecem vedados o funcionamento de bares e as aulas presenciais em universidades e nas escolas da rede de ensino público e privado do Estado (exceto aulas práticas e laboratoriais de concludentes de graduação e pós-graduação). Também ficam fechados cinemas, academias, clubes e estabelecimentos similares; a realização de eventos, espetáculos e transporte aquaviário para passeios turísticos.

O restante dos municípios da Região de Saúde de Fortaleza avançou para a Fase 3. Os municípios das Regiões de Saúde Norte, Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe se encontram na Fase 1 do Plano. A Região de Saúde do Cariri está na Fase de Transição, com exceção das cidades de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Iguatu e Brejo Santo, que ainda estão em Isolamento Social Rígido.