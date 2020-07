Plano Safra 2020/2021 financia R$ 601 milhões para agricultores cearenses

Os cearenses que praticam a agricultura familiar serão beneficiados com recursos vindos do Banco do Nordeste, por meio do Plano Safra 2020/2021. Serão repassados para o Ceará um total de R$ 601 milhões a serem investidos.

Segundo a instituição financeira, os agricultores familiares do Estado contarão com R$ 453 milhões pelo Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar e outros R$ 148 milhões serão destinados ao agronegócio.

O volume é 6,4% maior que o ofertado no ano passado, quando foram aplicados R$ 564,5 milhões a mais de 69 mil produtores no campo. O Ceará participa com 7% do montante destinado às regiões do Nordeste, norte de Minas Gerais e Espírito Santo, previsto em R$ 8,26 bilhões. Atualmente, o Banco do Nordeste concentra 76% das linhas de crédito e negócios do setor da agricultura familiar no Ceará.