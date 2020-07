Planos de saúde perdem mais de 280 mil clientes em 2 meses

Mesmo em uma momento de pandemia onde a assistência é de suma importância, muitos cearenses os planos de saúde. No Brasil, os planos de saúde no perderam 283 mil clientes em dois meses, segundo balanço divulgado nessa terça-feira pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Em maio, o número de beneficiários caiu para 46,829 milhões de pessoas, contra mais de 47 milhões no final de março. A redução do número de clientes ocorre em meio à pandemia de coronavírus e aumento do desemprego no Brasil.

Em maio do ano passado, o número de clientes estava em 46,956 milhões. A quantidade de clientes dos planos de saúde vem caindo desde 2015. Somente em 2018, houve uma estabilidade nos números. Em 2019, houve uma perda de 60,4 mil clientes. Em dezembro de 2014, o setor chegou a reunir 50,49 milhões de clientes.