Plantão Coronavírus traz orientações sobre hematologia para profissionais da saúde

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado, disponibiliza um serviço de consultas online na área de hematologia para dar suporte a médicos que atendem pacientes com Covid-19 e suspeita ou diagnóstico de trombose. A iniciativa é realizada em parceria com o Plantão Coronavírus.

A equipe de hematologistas do Hemoce atua no serviço de segunda a domingo, das 7h à meia-noite. O atendimento pode ser feito por meio do WhatsApp, Facebook da Sesa e em sites institucionais do Governo do Ceará. Para ter acesso, basta digitar “interconsulta” no chatbot disponível nos sites oficiais ou digitar a opção “5” no Whatsapp do Plantão Coronavírus (85 84390647).

Nas consultas online, o médico irá relatar o caso do paciente ao especialista em hematologia para, em conjunto com o profissional, definir qual a melhor alternativa de tratamento. De acordo com a diretora de hematologia do Hemoce, Luany Mesquita, o projeto surgiu a partir da necessidade de oferecer um atendimento ainda mais especializado para a população.

“Há vários estudos mostrando que existem maiores riscos na formação de trombos na circulação sanguínea, trombose tanto venosa quanto arterial, em pacientes infectados pela Covid-19. Diante dessas complicações, uma terapia de anticoagulação pode prevenir essas situações e tratar aqueles que tiveram a formação de coágulos”, explica.

A trombose é a formação de coágulos no interior das veias e/ ou artérias, que causam a obstrução total ou parcial dos vasos, dificultando a circulação do sangue. Os anticoagulantes são utilizados para prevenir a formação dos trombos ou dissolver os já existentes.

Plantão coronavírus

Projeto da Secretaria da Saúde acelerado pelo Íris – Laboratório de Inovação e Dados, do Governo do Ceará, o Plantão Coronavírus realiza atendimento online 24h com uma equipe de profissionais de saúde. Antes de receber atendimento, o usuário passa por triagem em conversa com um sistema de inteligência artificial.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará