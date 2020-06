Plenário aprova suspensão de dívidas de estudantes com o Fies, mas ainda votam destaques da matéria

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou parcialmente o substitutivo do Senado para o Projeto de Lei 1079/20, do deputado Denis Bezerra (PSB-CE), que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) durante o estado de calamidade pública relacionado ao coronavírus.

Os deputados analisam agora os destaques apresentados ao texto, que garante o direito à suspensão dos pagamentos aos estudantes que estão em dia com as prestações do financiamento e àqueles com parcelas em atraso por, no máximo, 180 dias, contanto que seja daquelas devidas até 20 de março de 2020, pois a partir dessa data contam com suspensão.

Fonte: Agência Câmara de Notícias