Plenário inicia sessão para votar suspensão de pagamentos de estudantes ao Fies durante a pandemia

O Plenário da Câmara dos Deputados iniciou a sessão deliberativa virtual desta quinta-feira (18), na qual podem ser votados projetos relacionados ao enfrentamento das consequências da pandemia de Covid-19, como o Projeto de Lei 1079/20, do deputado Denis Bezerra (PSB-CE), que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) durante o estado de calamidade pública.

Os deputados precisam analisar o substitutivo do Senado, com parecer parcialmente favorável do deputado Moses Rodrigues (MDB-CE).

Pelo texto, terão direito à suspensão dos pagamentos os estudantes que estão em dia com as prestações do financiamento e aqueles com parcelas em atraso por, no máximo, 180 dias, e desde que sejam daquelas devidas até 20 de março de 2020, pois a partir dessa data contam com suspensão.

Conforme o texto do Senado, essa suspensão passa de 60 dias para até 31 de dezembro de 2020.

