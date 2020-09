Polícia Civil deflagra operação no Cariri e em Fortaleza e cumpre 14 mandados por tráfico de drogas

Um total de 14 mandados de prisão e também de busca e apreensão foram cumpridos, na manhã desta terça-feira (1°), durante uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. As decisões judiciais foram cumpridas no Cariri e também na Grande Fortaleza. Foram empregadas equipes das delegacias Municipais de Barbalha, Caririaçu, Jardim e Missão Velha, e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul). A ofensiva teve o apoio ainda de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A operação foi batizada pelo nome de “Delivery” em alusão à logística empregada pelos investigados que comercializavam drogas mediante pronta-entrega para usuários, fomentando a prática de outros crimes, entre eles homicídios, furto e roubos. As investigações que subsidiaram a operação de hoje duraram seis meses. Após representação pela Polícia Civil e deferimento do Poder Judiciário, os mandados foram cumpridos nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Fortaleza. Entre os 14 alvos da ação, quatro já se encontravam recolhidos no sistema penitenciário no Cariri e também na Região Metropolitana da Capital cearense. Os demais foram localizados durante as diligências.

Em Juazeiro, os mandados foram cumpridos nos bairros Limoeiro, Pedrinhas, Tiradentes e Juvêncio Santana. No total, foram apreendidas drogas do tipo maconha, balança de precisão e outros utensílios utilizados na atividade ilícita. O material apreendido no Interior Sul do Estado foi levado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Os investigados que estavam em liberdade agora serão encaminhados para unidades prisionais, onde responderão por tráfico de drogas.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99997-7275, que é o WhatsApp do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas de Juazeiro do Norte, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.