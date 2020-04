Polícia Civil lança campanha beneficente “Alimente uma Vida” para arrecadar alimentos não perecíveis

Em mais um gesto de solidariedade e de amor ao próximo, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), em uma ação conjunta com a Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará (Adepol-CE) e do Sindicato dos Policiais Civis do Estado (Sinpol-CE), lança, nessa terça-feira (14), uma campanha beneficente denominada “Alimente uma Vida”. Esta campanha tem a finalidade de arrecadar alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade social devido ao momento delicado causado pelo novo coronavírus (Covid -19).

O propósito desta ação é a formação de um time único e engajado nesta causa social e arrecadar um grande volume de alimentos não perecíveis. Para colaborar é fácil, cada delegado, escrivão, inspetor de Polícia e a população podem comparecer aos pontos de coletas situados no 2º Distrito Policial (Aldeota), 34º Distrito Policial (Farias Brito), Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC, na Maraponga) e Complexo de Delegacias Especializadas (Code, no Aeroporto). A doação é um reforço das atividades de polícia cidadã e comunitária, que aproxima os agentes de segurança junto aos que mais necessitam neste momento.

“Assim, eu conclamo a todos os policiais civis, delegados, escrivães e inspetores que se engajem nessa campanha para que possamos arrecadar o máximo de alimentos possíveis para fazer a destinação para essas famílias. Nesse momento em que o coração bate mais forte, o sentimento de solidariedade deve existir com aqueles que podem e devem ajudar”, ressaltou o delegado geral de Polícia Civil, Marcus Rattacaso.

A PCCE sabe que existe muita gente que quer ajudar e não sabe por onde começar, por isso, em parceria com o Sinpol e Adepol Ceará, estima-se arrecadar um número considerável de alimentos e assim encher o prato de quem precisa. “Cada um fazendo sua parte é um gesto de solidário e de amor com o próximo”, completa o delegado geral.

Locais de arrecadação

– 2º Distrito Policial

Rua Costa Barros, 1971 – Meireles

– 34º Distrito Policial

Rua Princesa Isabel, 1236 – Farias Brito

– Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC)

Av. Godofredo Maciel, 2800 – Maraponga

– Complexo de Delegacias Especializadas (Code)

Rua Professor Guilhon, 606 – Aeroporto

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará