Polícia Civil, PRF e Receita Federal realizam blitz de combate ao tráfico de drogas

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) se uniu aos profissionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal para realizar uma blitz educativa e preventiva de combate ao tráfico de drogas no Estado. Nessa quinta-feira (3), os cães farejadores do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) deram suporte às ações conjuntas dos servidores. A blitz aconteceu no posto de fiscalização da PRF, localizado na rodovia BR 304, quilômetro 53, no município de Aracati, no Litoral Leste do Estado.

O objetivo da fiscalização policial e tributária foi inspecionar passageiros, malas e veículos de transporte que fazem trajetos intermunicipais e interestaduais pela rodovia federal que liga municípios do Ceará e do Rio Grande do Norte. Para preservar a segurança de todos os viajantes, os passageiros e motoristas desceram dos ônibus e foram revistados, assim como os compartimentos de bagagens, poltronas, banheiros, malas e mercadorias transportadas nos veículos. O material foi posto no recuo da rodovia e examinado pelo faro apurado dos cães treinados para identificar substâncias entorpecentes, com o intuito de detectar a presença de ilícitos.

As abordagens policiais são baseadas em informações do serviço de inteligência da DCTD com vistas à segurança de passageiros e motoristas. Além de abordagens em postos de fiscalização em rodovias estaduais e federais, a divisão especializada também atua em rodoviárias, portos e aeroportos regionais e internacional, em parceria com órgãos federais de fiscalização de tributos e de polícia. As ações conjuntas são sempre acompanhadas de perto pelos agentes de quatro patas da DCTD.

Denúncias

A Polícia Civil conta com canais de comunicação direta de denúncias por meio dos quais a população pode compartilhar informações que tenha conhecimento acerca do tráfico de drogas no Ceará. As denúncias podem ser feitas para os números da DCTD: (85) 3472-1550 ou o WhatsApp (85) 98895-5749, por onde podem ser enviadas mensagens de texto, áudio, além de imagens e vídeos. A Divisão também está no Instagram pelo perfil @dctd.ce.oficial.

Cães da DCTD

O Núcleo de Operações com Cães da DCTD foi inaugurado no dia 28 de junho de 2019 e conta com o trabalho de três cães, sendo dois pastores belga malinois e um labrador. Todos devidamente adestrados e prontos para o trabalho policial. Além dos cães, o núcleo é composto por cinco policiais civis, que são treinadores e condutores dos cães de faro.

Os policiais civis são formados nos cursos de Cinotecnia e de detecção de substâncias do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), além de terem feito o curso de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). Os agentes possuem passagens também pelos cursos de Cinotecnia do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e de Cinotecnia em Ambiente Prisional, promovido pelo Grupo Penitenciário de Operações com Cães (GPOC) da Secretaria da Administração Penitenciária (Seap) do Estado do Rio Grande do Norte.