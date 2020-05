Três pessoas morrem após queda de avião em São Benedito

A queda de um avião de pequeno porte deixou três pessoas e um piloto mortos no município de São Benedito, a 317 quilômetros de Fortaleza, na noite desta sexta-feira (15). A aeronave estava retornando da cidade de Sobral com destino a Teresina, no Piauí. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.



De acordo com o tenente- coronel Roberto Moraes, comandante da Companhia de Sobral, entre as vítimas está o médico Pedro José Ferreira de Meneses.



A queda da aeronave aconteceu em uma mata entre o Sítio Santa Tereza e o Sítio Meio do Topo. Houve uma explosão, os destroços do veículo pegaram fogo na mata e papéis ficaram espalhados no solo.

Conforme um funcionário do Hospital Municipal de São Bendito, foram deslocadas para o local três ambulâncias, entre elas uma UTI móvel.



Agentes do Corpo de Bombeiros de Tianguá e Sobral foram acionados para a ocorrência.

(*) Com informações da Rádio Tabajara

Veja imagens/vídeo: