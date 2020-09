Polícia Federal dá início à Operação Independência 2020

Já está em prática a Operação Independência 2020, da Polícia Rodoviária Federal, que visa intensificar a fiscalização nas rodovias federais durante o feriado prolongado de 7 de Setembro.

A operação iniciada às 00h00 de quinta-feira(3) vai até às 23h59 da próxima segunda-feira. No Ceará, as atenções da PRF estarão voltadas principalmente às BRs 116, 220 e 020, onde há um aumento considerável no fluxo de veículos nos “feriadões”.

Com isso, haverá restrição à passagem de veículos pesados nos trechos de via simples, ficando permitido trafegar apenas nos seguintes horários, durante a vigência da Operação Independência 2020:

Sexta-feira (4) – das 16h às 22h

Sábado (5) – das 6h às 12h

Segunda-feira (7) – das 16h às 22h;

O condutor, que descumprir a determinação, será multado em R$130,16, além de receber 4 pontos na CNH por ser tratar de uma infração média, tendo também o veículo apreendido.