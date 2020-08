Policia Federal investiga desvios de recursos públicos no município de Baturité no Ceará

A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (21), um mandado de busca e apreensão com o objetivo de coletar novas provas para acrescentar no inquérito policial que investiga desvio de verbas federais destinadas ao município de Baturité, no estado do Ceará.



As verbas são oriundas de diversos ministérios, entre eles, Saúde e Desenvolvimento Regional, visando a construção de unidades básicas de saúde, academia e escola, totalizando mais de 15 convênios. Foram apreendidos documentos originais desses convênios que serão analisados pela perícia criminal da PF. O mandado de busca foi cumprido na sede da Prefeitura de Baturité.



A investigação, iniciada em 2014, apura possível desvio de recursos públicos no valor inicial de R$ 200 mil. Agentes públicos envolvidos em má versação de recursos públicos no ano de 2013 estão entre os alvos da operação.



Os investigados poderão responder pelo crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967, com pena de reclusão de 02 a 12 anos.

Confira nota da prefeitura de Baturité

(*)com informação da PF