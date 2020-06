Polícia Militar captura homem com auxílio do Spia e apreende drogas e um carro na Capital

Com o apoio do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) e das câmeras de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou um homem em posse de drogas no bairro Dias Macedo – Área Integrada de Segurança de Fortaleza. A ofensiva ocorreu, na segunda-feira (15), e culminou também na apreensão de um veículo. O flagrante foi realizado no 16° Distrito Policial (DP) – unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

O trabalho policial iniciou por volta das 13 horas quando os militares foram informados, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da SSPDS, sobre um veículo modelo Fiat Pálio de cor verde que estava sendo monitorado pelo Spia. De acordo com as informações, o carro estaria envolvido em um roubo ocorrido no bairro Cajazeiras. Após diligências, o veículo foi abordado.

Os PMs encontraram o acusado e uma mulher em posse de alguns papelotes de entorpecentes. Diante disso, os militares foram até a residência do acusado e, após buscas, encontraram 22 kg de maconha, 68 kg de maconha prensada, 5 kg de cocaína e uma balança de precisão. Diante disso, o casal foi conduzido para o 16° DP junto com o material apreendido.

Na delegacia, o acusado, que já possuía passagens por roubo e posse de drogas, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Aos policiais, o suspeito informou que o veículo era seu e que emprestou para um outro homem. A Polícia Civil instaurou um inquérito por portaria para apurar o envolvimento do automóvel no crime. Já a mulher abordada, foi ouvida e liberada por não haver indícios de crimes contra ela.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará