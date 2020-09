Polícia Militar realiza “Operação Independência 2020” nas rodovias cearenses a partir desta sexta

O Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realiza a “Operação Independência 2020”, por ocasião do feriado de 7 de Setembro. Ela será desempenhada no período compreendido entre às 17 horas desta sexta-feira (4) até às 20 horas de segunda-feira (7). Mais de 300 policiais militares serão mobilizados nos serviços de orientação e fiscalização, com apoio de agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e das autarquias municipais de trânsito.

As ações ostensivas serão realizadas nas rodovias estaduais do Ceará, por meio de blitze barreiras e/ou itinerantes, principalmente nos trechos mais vulneráveis à ação de insegurança e naqueles onde há maior incidência de acidentes, como nos acessos às regiões praianas e serranas. O objetivo é garantir a segurança dos usuários das rodovias estaduais e da população em geral, bem como dar a perfeita fluidez ao trânsito.

A operação ocorrerá em mais de 30 postos de fiscalização. Os mais de 300 policiais militares contarão com auxílio de mais de 60 veículos, entre viaturas e motos, além de 20 guinchos. O 1º tenente PM Bruno Henrique Lopes, chefe de Operações e Planejamento do BPRE, destaca ainda a importância dos condutores e passageiros cumprirem as medidas sanitárias no enfrentamento à pandemia da Covid-19.