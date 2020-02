Polícia Rodoviária Federal registra número recorde de condutores bêbados nos três primeiros dias de Carnaval no Ceará

O Ceará registrou recorde no número de condutores bêbados nos três primeiros dias de Carnaval. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que até o fim do domingo (23) foram pegues 43 motoristas dirigindo sob influência de álcool nas rodovias federais do Ceará, acima do contabilizado durante o último fim de semana, quando 40 condutores haviam sido autuados pelo mesmo motivo. Quando comparado a igual período do ano passado, em que 20 flagrantes foram registrados, o resultado de 2020 já é mais alarmante.

Conforme a PRF, houve reforço no efetivo nas ruas durante o Carnaval 2020 e os resultados acendem um alerta sobre a consciência dos condutores a respeito do consumo de álcool ao volante. Até domingo, os policiais rodoviários federais haviam realizado 2.625 testes de alcoolemia, 59% a mais que em 2019, no entanto o reflexo nas autuações e detenções não seguiu o mesmo aumento.

Isso porque as autuações subiram 115% e as detenções quadruplicaram. Quatro condutores já foram detidos por embriaguez ao volante, três a mais que no ano passado. O crime de embriaguez ao volante se configura quando o teste do bafômetro dá resultado igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar nos pulmões.