Policiais militares promovem ação social com entrega de cestas básicas em Paracuru

Os exemplos de solidariedade e empatia seguem aparecendo diariamente neste período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Dessa vez, policiais militares lotados na 3ª Companhia do 23° Batalhão da Polícia Militar, no Pecém, em São Gonçalo do Amarante, se reuniram com PMs de Fortaleza e cidadãos da região com o objetivo de realizar uma ação social nessa quarta-feira (3). Com a colaboração de todos, 40 cestas básicas foram entregues aos moradores de comunidades da cidade de Paracuru, na Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Ceará.

“Nós conseguimos as doações por meio de todos os policiais militares da 3ª CIA/23° BPM, e também policiais militares de Fortaleza e de um grupo de amigos civis. Fizemos uma cota da forma como cada um podia ajudar e, com o valor arrecadado, compramos essas cestas e as entregamos. É importante lembrarmos e agradecermos à população, que muitas vezes nos ajuda e gosta da Polícia Militar. Principalmente no interior, que é comum as pessoas chegarem, e de bom grado, nos recebem em suas casas, oferecem um café e conversam conosco. Então decidimos retribuir um pouco desse carinho”, explica o capitão PMCE Lutiani Rodrigues, comandante da 3ª CIA/23° BPM.

As famílias atendidas pela boa ação residem nas localidades de Palma, Araçá, Murim e Grossos. Os profissionais de segurança narraram ainda que uma das idosas beneficiadas disse que a iniciativa não era apenas a entrega de alimento para o corpo, mas também era uma forma de alimentar a alma de todos.

“O sentimento é de gratidão, primeiramente a Deus, e também a todos os policiais militares que de maneira espontânea e voluntária aderiram a esse movimento. Costumamos dizer que é uma corrente do bem, quando todas as ações boas que praticamos se voltam para nós”, destacou Lutiani.

O capitão da PMCE cita ainda que boas ações devem ser feitas e compartilhadas, de forma que gerem nas pessoas a vontade de ajudar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, principalmente durante tempos tão desafiadores.

“Diante de tantas notícias ruins, que infelizmente nos deparamos todos os dias, percebemos que as boas ações merecem ser compartilhadas para que o espírito de solidariedade prevaleça. Se cada pessoa fizesse um pouco, minimizaria muito o sofrimento de quem está passando por dificuldades nesse momento”, finaliza.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará