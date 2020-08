Assembleia suspende, com 29 votos a favor, mandato de André Fernandes

Durante uma sessão acalorada que durou cerca de 6 horas, a Assembleia Legislativa votou, em sua maioria, pela cassação temporária do mandato do deputado André Fernandes, do Republicanos, que sofreu o processo por acusar o deputado Nezinho Farias, do PDT, de fazer parte do crime organizado. Foram 29 votos a favor, 11 votos contra e 3 abstenções.



Acompanhando toda a sessão de forma presencial, André Fernandes chegou a pedir

desculpas ao deputado Nezinho Farias e também ao deputado Osmar Baquit, ambos do PDT. Mas durante as justificativas dos votos, os debates foram ganhando tons mais fortes.

Após a leitura do resultado, que foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, do PDT, o deputado, agora suspenso por 30 dias, André Fernandes pediu a palavra e disse estar com um sentimento misto de “decepção e honra”.

Há 16 anos, a Assembleia Legislativa do Ceará não suspendia um parlamentar. Com a suspensão, André Fernandes terá todas as verbas referentes ao mandato bloqueadas e nem mesmo poderá comparecer na Casa durante o cumprimento da punição.