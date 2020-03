Por falta de repasse do Ministério da Saúde, remédios para Alzheimer estão em falta no SUS do Ceará

Pacientes do o Hospital Geral Doutor César Cals, em Fortaleza estão diariamente atrás de informações sobre o disponibilidade do medicamento em comprimido Rivastigmina 6 mg.

O medicamento Rivastigmina 6mg é usado para atenuar os sintomas do Alzheimer e é fornecido pelo SUS. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, este composto e o adesivo Exelon Patch 9mg, também usado no tratamento da doença, estão em falta na rede pública do Ceará por falta de repasse do Ministério da Saúde. A interrupção da medicação pode trazer complicações.

De acordo com o médico geriatra do Hospital OTOClínica, em Fortaleza, Victor Macedo esses tipos de medicações, quando precisam ser retiradas, é preciso que um ‘desmame’ seja feito. O corpo sente falta, é necessário que a retirada seja devagar. Considerada uma doença degenerativa, ainda sem cura, a medicação disponibilizada pelo SUS também reduz a apresentação de sintomas e contribui para que a rotina dos pacientes seja mais confortável.