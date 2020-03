Por meio de redes sociais, governador Camilo Santana afirma que teste para coronavírus deu negativo

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, informou na manhã deste sábado (21) que testou negativo para o novo coronavírus. Camilo realizou o teste após ter contato, esta semana, com algumas pessoas que acusam positivo para coronavírus, incluindo o prefeito Roberto Cláudio, que na noite dessa sexta-feira (20) recebeu o resultado de positivo para a doença.

O anúncio foi feito nas redes sociais do chefe do Executivo estadual, ao garantir que o Hospital Leonardo da Vinci começa a funcionar neste fim de semana para receber pacientes com coronavírus. Até o momento, o Ceará tem 68 casos confirmados da Covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde (Sesa) nessa sexta-feira (20).