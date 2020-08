Portal do Doador: Plataforma lançada pelo Hemoce facilitará acesso a diversos serviços

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado, lançou nessa última segunda-feira (10), o Portal do Doador.

Por meio da plataforma, a população cearense poderá ter acesso a diversos serviços, como agendar doações, verificar resultados de exames e emitir declarações.

“A criação do portal tem o objetivo de aproximar o Hemoce dos doadores, permitindo aos voluntários o acesso aos vários serviços disponibilizados pelo hemocentro. A iniciativa faz parte do planejamento estratégico, baseado em pilares de desenvolvimento e criação de novas tecnologias”, afirma Denise Brunetta, diretora de hemoterapia do Hemoce.

A plataforma também possibilita que os doadores possam identificar o tipo sanguíneo, saber quantas vezes doou sangue e verificar sua classificação nos programas de fidelidade “Doador Cinco Estrelas” e “Mega Star”. Pelo portal, os voluntários podem, ainda, relatar experiências após a doação.

Seja um doador de sangue

Para doar sangue, é necessário estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50kg, ter idade entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem portar o termo de consentimento assinado pelos pais ou por responsável legal, cuja cópia do documento oficial deve ser anexada. O termo está disponível para download no site do Hemoce.

(*) Com informações do Governo do Estado do Ceará.