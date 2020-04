Postos de saúde de Fortaleza funcionarão no feriado desta sexta-feira

A Prefeitura de Fortaleza montou uma estratégia de atuação para garantir o atendimento aos fortalezenses nos serviços de saúde durante o feriado da Semana Santa, que começa nesta sexta-feira (10) e vai até a próxima segunda-feira (13), no aniversário de Fortaleza.

As seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) continuarão funcionando normalmente, 24h por dia, todos os dias do feriado. As Unidades, localizadas nos bairros Vila Velha, Itaperi, Edson Queiroz, Jangurussu, Bom Jardim e Cristo Redentor, são voltadas ao atendimento adulto e pediátrico em casos de urgência e emergência.

Os hospitais também terão atendimento 24h por dia, durante todos os dias, recebendo pacientes em casos de média e alta complexidade. Fortaleza conta, hoje, com dez hospitais, incluindo três Frotinhas (Antônio Bezerra, Parangaba e Messejana), três Gonzaguinhas (Barra do Ceará, José Walter e Messejana), o Instituto Dr. José Frota (IJF) e o Hospital da Mulher.

Com exceção do feriado da Paixão de Cristo, nesta sexta-feira (10/04), a vacinação domiciliar contra a gripe H1N1 vai continuar sendo realizada todos os dias pelas equipes de atenção domiciliar (EMAD).



Do dia 23 de março até o momento, já foram vacinados quase 26 mil idosos em domicílio, por meio do cadastro prévio nos programas Saúde da Família e Melhor em Casa ou pelo Whatsapp (9.9989-4799), além da página Vacine Já (http://vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br), disponibilizada pela Prefeitura.

Os Postos de Saúde, voltados a exames de rotina e casos de menor complexidade, ficarão fechados no feriado, com exceção do Posto Anastácio Magalhães (R. Delmiro de Farias, 1670 – Rodolfo Teófilo), aberto diariamente apenas para aplicação de vacina antirrábica e Tamiflu, das 8h às 17h.

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), as Policlínicas e as Centrais de Distribuição de Medicamento também estarão fechados durante o feriado.