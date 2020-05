Postos de saúde funcionam neste fim de semana para atender sintomas leves da Covid-19

Neste sábado (23) e domingo (24), as equipes do Programa Saúde da Família (PSF), entre médicos e enfermeiros, vão atender em 12 postos de saúde para receber pacientes com sintomas de infecção por novo coronavírus. O atendimento acontece das 8h e às 17h.

De acordo com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o principal objetivo é fornecer atendimento médico para pacientes com sintomas leves da doença.

Ao abrir os postos de saúde nos sábados e domingos, nós temos aliviado a pressão assistencial nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e otimizado o atendimento, inclusive, dos casos que demandam internação, afirmou.

Confira os postos de atendimento: