Postos de saúde vão ganhar reforço de 255 médicos para combate coronavírus

A Secretaria Estadual da Saúde do Ceará (Sesa) divulgou, na terça-feira, o último boletim epidemiológico contabilizando 11 casos de Covid-19 no Ceará. Os diagnosticados com a Covid-19 estão distribuídos por Fortaleza (9) e Aquiraz (1), na Região Metropolitana. Uma outra pessoa diagnosticada com a doença não é residente do estado, sendo de São Paulo.