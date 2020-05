Praia do Futuro terá acesso bloqueado neste domingo

As vias de acesso à Praia do Futuro em Fortaleza serão bloqueadas neste domingo, 10, Dia das Mães. O bloqueio será garantido pela força-tarefa da da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar e Guarda Municipal. O objetivo é garantir cumprimento do Decreto Municipal que determina isolamento máximo em Fortaleza.

Os bloqueios irão se concentrar nas avenidas Santos Dumont, Dioguinho e Aldy Mentor. Tais vias foram escolhidas por concentraram o maior fluxo veicular na área. Porém, ruas secundárias também serão alvos das barreiras de fiscalização, recebendo patrulhamento da força-tarefa.

A assessoria da AMC informou que a barreira pode se repetir no local em outros dias da semana e também ocorrer em outros pontos da Cidade, em especial aqueles que não apresentarem redução no fluxo de pessoas e um baixo grau de isolamento social.