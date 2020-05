Praias com maior preservação do meio ambiente receberão o “Certificado Praia Limpa”

A 5ª edição da Certificação Praia Limpa já começou a ser divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente do Ceará (Sema). A iniciativa do órgão tem o objetivo de identificar as praias dos municípios litorâneos que desenvolvam ações e medidas efetivas de proteção e aplicabilidade dos instrumentos da Política Ambiental.

Além disso a ação também visa incentivar a promoção da conservação e restauração do patrimônio natural e contribuir para o turismo sustentável no Estado. Como forma de garantir transparência, a certificação é acompanhada por um conselho técnico. Além da Sema, que coordena a iniciativa, outros órgãos avaliam etapas de execução e monitoramento das ações que conferem e atestam a concessão do Selo Praia Limpa.

Entre eles, estão a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), a Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis) e o Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar/UFC).