Prática de atividade física traz bem-estar emocional, orienta especialista

À pandemia de coronavírus impôs, naturalmente, diversas restrições à prática de atividades físicas. Agora, com a possibilidade de fazer exercícios ao ar livre e a abertura das academias em Fortaleza, a população pode novamente retomar parte da rotina, seguindo todas as medidas de prevenção à Covid-19. Especialistas reforçam que os hábitos saudáveis trazem benefícios para o corpo e a mente.

O psiquiatra Matias Carvalho, preceptor da Residência em Psiquiatria do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará, do Governo do Estado, reforça que a prática de exercícios deve ser prioridade.

“Sabemos que o momento é difícil, mas é importante tentar iniciar ou retomar esses hábitos saudáveis para a prevenção das doenças físicas e emocionais”, recomenda.

Matias afirma que, além de ser importante para a saúde, as atividades físicas proporcionam bem-estar emocional. Ainda de acordo com o médico, os exercícios são uma boa estratégia para a prevenção e o tratamento dos transtornos mentais, como depressão, ansiedade e síndrome do pânico.

“A atividade física ajuda no efeito da medicação, da terapia, atuando de forma complementar nesses casos”, comenta.

Segundo o psiquiatra, pessoas que deixaram de se exercitar durante a pandemia relataram no período hábitos prejudiciais, como o consumo imoderado de alimentos e de bebidas alcoólicas.

“Com isso, pode haver uma evolução tanto de desordens metabólicas físicas quanto de desordens mentais”, pontua.

Matias ressalta que o ideal é inserir a atividade física na rotina, reservando um horário para a prática de exercícios.

“Quem pratica esporte regularmente costuma perceber a sensação de bem-estar que os exercícios físicos proporcionam, na medida em que garantem maior energia, sono mais tranquilo e melhora da memória. Muitos comentam que se sentem mais positivos, o que sinaliza benefícios para a saúde mental”, finaliza.

Exercícios físicos no tratamento de transtornos mentais

Para auxiliar o tratamento psiquiátrico de pacientes do sexo masculino em condições estáveis, o HSM construiu um campo de futebol dentro da unidade. A iniciativa partiu da psicóloga Ré Moura Campos, que mobilizou diversos profissionais do hospital para pôr em prática o projeto.

“Conseguimos doações de tênis, meias e blusas para os pacientes e dividimos as equipes. No primeiro dia de treino, eles já demonstraram uma grande empolgação. Muitos chegaram a se emocionar quando entraram em campo”, conta Ré.

De acordo com a psicóloga, a prática do exercício físico é um recurso fundamental no tratamento da saúde mental, pois melhora a autoestima, proporciona sensação de calma e bem-estar, além de diminuir os riscos da depressão.

“Estamos realizando os jogos somente com os pacientes internados e que já testaram negativo para o coronavírus. São poucos pacientes para evitar aglomeração. A ideia é dar continuidade a esse projeto, utilizando a atividade física como recurso terapêutico no HSM e, na hora certa, realizar até um campeonato interno entre os pacientes”, conta. Aristóteles (nome fictício) declarou que a hora da partida de futebol é muito esperada e traz alegria. “Depois do jogo tem pipoca, conversa e várias brincadeiras. É uma oportunidade muito boa e especial para a gente conseguir melhorar”, disse.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará