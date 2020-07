Prazo de inscrição na seleção da UFCA pode ser suspenso por ação do MPF

O prazo de inscrição da seleção no edital da Universidade Federal do Cariri (UFCA) do Sisu 2020.2 pode vir a ser suspenso após o Ministério Público Federal (MPF) entrar com ação na Justiça Federal pedindo a suspensão. De acordo com o órgão federal, a exigência que candidatos com deficiência mental e intelectual apresentem relatório neuropsicológico, que não é oferecido pela rede de atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS), gera um obstáculo no acesso ao ensino superior.

A suspensão no prazo de inscrição pedida pelo MPF é até que seja apresentada uma alternativa para garantir que os candidatos que se enquadrem como pessoas com deficiência mental/intelectual e que não disponham de recursos para apresentação do relatório de neuropsicologia na rede de saúde privada, e residam em localidades onde o serviço não é ofertado regularmente pelo SUS, possam cumprir a exigência do edital.