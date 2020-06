Alistamento militar está com inscrições prorrogadas até 30 de setembro

O alistamento militar que tinha como data limite esta terça-feira (30) está prorrogado até o dia 30 de setembro. A decisão pela extensão do prazo, publicada na edição do dia 29 de maio do Diário Oficial da união, foi tomada tendo em vista as medidas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no pais.

Normalmente, a apresentação obrigatória é feita dentro dos primeiros seis meses do ano em que o brasileiro completar 18 anos de idade. Para se alistar, ele deve acessar o site www.alistamento.eb.mil.br ou comparecer à Junta de Serviço Militar mais próxima da sua residência.

No caso dos brasileiros naturalizados ou por opção pela apresentação, o alistamento é feito dentro do prazo de 30 dias, a contar da data em que receberem o certificado de naturalização ou da assinatura do termo de opção. De acordo com o decreto publicado hoje, em 2020 esse prazo fica prorrogado para 90 dias.